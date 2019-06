Nigeria : Muhammadu Buhari nomme un nouveau patron à la société publique du pétrole

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari vient d’officialiser la nomination de Mele Kolo Kyari (photo) au poste de directeur général de la société publique du pétrole (NNPC). Celui-ci remplacera Maikanti Baru en poste depuis juillet 2016.

La nomination du nouveau responsable prendra effet à partir du 7 juillet prochain. Les raisons du limogeage de Baru n’ont malheureusement pas été divulguées par le communiqué de la présidence.

Baru est ingénieur et précédemment, directeur exécutif de l’exploration et de la production à la NNPC. Quant à son remplaçant, il est géologue et auparavant directeur général de la division de commercialisation du pétrole brut de la NNPC et depuis l'année dernière, il était le représentant du Nigeria auprès de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Malgré la virulence des attaques des militants armés du Delta, l’équipe de Baru a réussi à maintenir la production bien en dessus de la barre du zéro baril comme promis par les militants.

La semaine dernière, la production locale a dépassé la barre des 2 millions de barils par jour après être descendue à 700 000 barils par jour en 2016. C’est aussi sous la direction de Baru que la NPDC, la branche de production de la NNPC est devenue la première fournisseuse de gaz naturel aux centrales électriques du Nigeria.

Olivier de Souza