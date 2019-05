Des actionnaires de Shell demandent à la société de modifier sa politique climatique, Shell refuse et obtient du répit

(Agence Ecofin) - Vendredi dernier, Royal Dutch Shell a annoncé qu’elle proposera le retrait d'une résolution d'actionnaires lui demandant de réduire considérablement ses dépenses en combustibles fossiles lors de son assemblée générale annuelle, le 21 mai.

En effet, les actionnaires de Shell réunis au sein de l’organisation Follow This, lui ont adressé, le 22 décembre dernier la requête pour la contraindre à accélérer la mise en œuvre des accords de Paris. Une demande qui devrait être présentée lors de l’assemblée générale annuelle.

Le conseil d'administration de Shell s'est opposé à la résolution. Cependant, face à la grogne en interne et aux négociations, Follow This a retiré sa résolution et Shell a déclaré que des objectifs sont désormais fixés et que leur atteinte ouvrira la porte à la réduction de son empreinte carbone.

Dans un communiqué, le fondateur de Follow This, Mark van Baal a déclaré qu’il a été « décidé de donner à Shell le temps de s'aligner sur les ambitions de l'Accord de Paris sur le climat ». Pour sa part, Shell s'est félicitée de l'annonce du groupe d’actionnaires et a promis de faire de son mieux dans les efforts visant à réduire l’impact carbone global.

Il faut noter que Follow This a également cherché à utiliser les résolutions des actionnaires pour pousser BP, Equinor et Chevron à prendre des mesures plus urgentes en matière de changement climatique.

Olivier de Souza