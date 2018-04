Sonatrach prépare son entrée sur le marché irakien du pétrole et du gaz

(Agence Ecofin) - La société publique algérienne du pétrole, Sonatrach tient actuellement des négociations avec le ministère irakien du pétrole sur sa participation éventuelle dans le développement du champ pétrolifère irakien de Nassiriya, rapporte un communiqué de la société. « Les discussions entre les deux parties ont porté sur la possibilité que Sonatrach participe au développement du champ pétrolifère de Nassiriya.», indique le document.

Les pourparlers se sont notamment déroulés entre son PDG, Abdelmoumen Ould Kaddour et Dhia Kamar Safar, chef du département technique du ministère irakien du pétrole. Les deux responsables ont aussi paraphé un protocole d'accord pour le renforcement de leur partenariat.

A travers cet accord, la partie irakienne espère bénéficier de l’expertise de la partie algérienne dans l'exploration et le transport par pipeline, souligne Safar. Il faut remarquer que ces échanges interviennent après l’annonce du ministre irakien du pétrole, Jabar al-Luaibi, datant du 7 janvier dernier et indiquant que Sonatrach étudiera les possibilités d’investissements dans les projets d’exploration pétrolière et gazière. Pour lui, une arrivée de la firme algérienne dans le secteur local des hydrocarbures serait un atout de taille.

Par ailleurs, le communiqué évoque la possibilité pour Sonatrach de participer à des projets visant à relier les villes irakiennes au réseau gazier irakien. Pour finir, les deux parties ont également étudié l'opportunité d'une participation de la société publique algérienne du gaz, Sonelgaz au projet d’extension du réseau gazier irakien pour l’alimentation tant en gaz naturel qu’en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Olivier de Souza