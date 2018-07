Guinée équatoriale : le fournisseur de services pétroliers CHC Helicopter a 60 jours pour quitter le pays

(Agence Ecofin) - En Guinée équatoriale, le ministre de l’Energie, Gabriel Mbaga Obiang Lima (photo) a ordonné aux compagnies pétrolières opérant sur le territoire d’annuler leurs contrats avec le fournisseur de services CHC Helicopter, sous les 60 prochains jours. Les autorités reprochent en effet, à la société canadienne de ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur en matière de contenu national.

En vertu du Règlement sur le contenu national de 2014, tous les accords relatifs à l'exploration de pétrole et de gaz doivent avoir des clauses de contenu local, la préférence étant accordée aux entreprises locales lors de l'attribution de contrats de services. Selon le ministre, CHC n’a pas respecté le contenu local en n’attribuant ces contrats de fourniture de services, qu’à des firmes étrangères.

« Ces lois sont en place pour protéger et promouvoir l'industrie locale, créer des emplois pour les citoyens, promouvoir le développement durable de notre pays, et nous surveillons et faisons respecter ces exigences.», a déclaré le responsable dans une interview accordée à Vertical Mag.

La mesure s’adresse notamment aux producteurs Noble Energy, Exxon Mobil, Kosmos Energy, Trident et Marathon Oil Corporation. Elles ont donc 60 jours pour trouver de nouveaux fournisseurs de service. Seuls les exploitants d'hélicoptères en conformité avec le Règlement sur le contenu national de 2014 peuvent être autorisés à soumissionner pour ces contrats, a indiqué le ministère.

De son côté, CHC a dit être confiante pour la suite car elle est en règle vis-à-vis des tests en vigueur.

« Nos opérations ont été régulièrement auditées par le ministre des Mines et des Hydrocarbures. Nous sommes impatients de poursuivre les négociations avec les autorités locales.», a affirmé la société canadienne dans un communiqué.

D’après Vertical Mag, des négociations démarreront avant la fin de la semaine entre les deux parties.

Olivier de Souza