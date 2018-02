Ghana : Hess cède à Aker Energy la moitié de ses parts sur le bloc pétrolier DWT/CTP

(Agence Ecofin) - Au Ghana, la société norvégienne Aker Energy a conclu avec la firme exploratoire américaine Hess Corporation, un accord pour l’acquisition de la moitié des parts de ce dernier sur le bloc Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), un grand bloc ultra-profond, situé au large des côtes, à l’Ouest du Ghana.

L’accord a été conclu en fin de semaine dernière et le montant de la transaction est de 100 millions $ dont 25 millions, versés à la clôture de la transaction. Le reste le sera après l'approbation du Plan de développement et d'exploitation (PDO) de DWT/CTP. Il faut noter que l’accord reste soumis à l’approbation du gouvernement ghanéen.

A la suite de cet accord, Aker contrôlera 50% de parts dans le bloc qui regorge d’environ 550 millions de barils d'équivalent pétrole en ressources contingentes et un potentiel de 400 millions de barils additionnels sur une superficie de 210 km2. Il faut souligner que Hess Corporation a déjà effectué six découvertes de pétrole sur le périmètre. Quant au statut d’opérateur, on s’attend à ce qu’il soit transféré à Aker.

Dans un communiqué, Aker Energy a annoncé qu’elle envisage de lancer la production du pétrole sur le site en 2021. En 2017, une autre de ses filiales, Aker BP, a repris des actifs de Hess en amont dans le cadre d'une transaction estimée à 2 milliards $. En novembre 2017, Hess a finalisé la vente de ses actifs de production d’hydrocarbures sur les champs Ceiba et Okuma, en Guinée équatoriale, à Kosmos Energy et à Trident Energy. La valeur de la transaction qui a été conclue un mois plus tôt, s’élève à 650 millions de dollars.

Olivier de Souza