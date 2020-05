Kenya : le coronavirus contraint Tullow à déclarer la force majeure sur les blocs à terre 10BB et 13T

(Agence Ecofin) - Tullow Oil Kenya a décidé de déclarer la force majeure dans le déroulement de ses activités de développement sur les blocs 10BB et 13T, situés dans le bassin de Lokichar. Un avis a donc été soumis au ministère kenyan du Pétrole au nom des partenaires de la coentreprise.

Prévue dans les contrats pétroliers avec l’État, la force majeure se réfère généralement à la survenance d’un événement qui échappe au contrôle de la partie touchée.

« Ces déclarations sont le résultat de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les opérations, notamment les restrictions imposées par le gouvernement kenyan sur les voyages nationaux et internationaux, et les récentes modifications fiscales qui ont eu un impact négatif sur l’économie relative au projet. Ces problèmes sont exacerbés par la récente chute sans précédent des prix mondiaux du pétrole brut », indique un communiqué d’Africa Oil. La société a indiqué qu’elle profitera des avantages liés à la situation pour améliorer l’environnement opérationnel et discuter avec le gouvernement kenyan de la meilleure façon de faire avancer ce projet stratégique.

En Afrique, plusieurs entités ont déjà déclaré la force majeure dans l’industrie du pétrole et du gaz. Il s’agit entre autres de Tower Resources au Cameroun, notamment sur le bloc Thali, BP au Sénégal et en Mauritanie par rapport à la réception de son navire flottant de production Gimi FLNG ou encore Shell avec ses activités d’acheminement à Forcados, au Nigéria.

Olivier de Souza