Netflix a désormais une valeur marchande supérieure à celle d’Exxon Mobil, la plus grande société pétrolière des USA

Lesotho : le secteur des télécommunications a vu la taxe sur la valeur ajoutée augmenter de 12% à 15%

Les abonnés de Telecom Lesotho (Pty) Ltd, Econet Ezi-Cel Lesotho, Vodacom Lesotho (Pty) Ltd et LEC Communications (PTY) Ltd payent leurs services télécoms sensiblement...