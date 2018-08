Sénégal : Petronas signe un accord d'amodiation avec Total pour entrer dans l'exploration du pétrole et du gaz

(Agence Ecofin) - De plus en plus de compagnies internationales sont intéressées par le marché de l'exploration des hydrocarbures au Sénégal. C'est dans ce cadre que la société publique malaisienne du pétrole, Petronas a signé lundi, un accord d'amodiation avec Total pour acquérir 30% des parts du bloc Rufisque Offshore Profond.

Cette opération marque son entrée au Sénégal et traduit sa volonté d'étendre son portefeuillle d'exploration sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Si l'accord est approuvé, Total maintiendra 60% des parts sur le périmètre et la société publique sénégalaise des hydrocarbures, le reste.

Petronas est déjà présent dans les prolifiques eaux de la Gambie voisine où en février dernier, il a notamment signé un accord d'amodiation avec l'Australien Far pour obtenir 40% de participations dans les prometteurs blocs offshore A2 et A5. Plus loin au Gabon, Petronas a découvert le 5 mars dernier, un gisement de pétrole et de gaz sur le bloc en eaux profondes F14 et cherche activement à fouiller davantage la région.

Il faut toutefois rappeler que le bloc Rufisque Offshore Profond fait actuellement l'objet d'un différend entre Africa Petroleum et le gouvernement sénégalais. Le 25 juin 2018, la société Africa Petroleum a déposé un recours en arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), basé à Washington pour retrouver la possession de 90% de participations sur le périmètre. En mai 2017, Dakar lui a retiré les droits sur le bloc, expliquant qu'il ne veut désormais attirer dans ses eaux que les grandes compagnies du secteur.

En Août 2017 en Gambie, Africa Petroleum avait aussi perdu ses droits d'exploration dans l'offshore car n'ayant pas respecté ses engagements de travail.

Olivier de Souza