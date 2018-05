statoil-change-de-nom-et-devient-equinor

(Agence Ecofin) - Le producteur public norvégien de pétrole et de gaz, Statoil devient Equinor. La nouvelle dénomination de l’entreprise, l’une des plus puissantes du monde, a été approuvée par l'Assemblée générale annuelle le 15 mai et devient effective à partir de ce jour.

Selon un communiqué d’Equinor, son nouveau nom a été enregistré dans le registre norvégien des entreprises commerciales, le Foretaksregisteret. Les actions de la société cotée à la Bourse d’Oslo, apparaitront désormais avec le nouveau ticker EQNR. La date d'entrée en vigueur du nouveau téléscripteur EQNR à la Bourse de New York, devrait être le 17 mai 2018 au plus tôt.

D’après Natural Gas World, la nouvelle dénomination a été proposée à la mi-mars par le Conseil d’administration (CA). Celle-ci qui se veut être à l’avant-garde de la transition, a estimé que le nom Equinor reflète les changements en cours et soutient la stratégie qui consiste à exploiter moins de carbone. « Statoil contient le mot ‘’oil’’ [huile, Ndlr], alors qu'Equinor ne le fait pas. Le suffixe ‘’Nor’’ est censé faire référence à la Norvège.», avait argumenté le CA.

En novembre 2017, la société s’est engagée, aux côtés de sept autres mastodontes du secteur dont BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Total et Wintershall à réduire davantage, les émissions de méthane provenant des actifs gaziers qu'ils exploitent dans le monde.

En Afrique, la société possède d’immenses actifs dans l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz, notamment en Algérie, au Nigéria, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Libye et en Tanzanie où elle envisage d’installer une usine de production de GNL.

Olivier de Souza