Eskil Jersing devient le CEO du producteur tanzanien de gaz naturel, Wentworth Resources

(Agence Ecofin) - Lundi, la société indépendante listée en Afrique de l’Est a annoncé qu’Eskil Jersing a accepté de la rejoindre en tant que directeur général. Il entrera en poste au trimestre de 2018, le temps de la transition de son poste actuel de CEO de Sterling Energy, une autre compagnie britannique qui contrôle des actifs sur le continent africain.

Eskil Jersing a, depuis le début de sa carrière en 1985, occupé des positions stratégiques dans de vastes projets d’exploration, de production et de développement dans de nombreux bassins pétroliers notamment en Mer du Nord, dans le Golfe du Mexique, au Brésil, en Afrique etc.

Selon Oil And Gas 360, tout au long de sa carrière, il a dirigé des équipes multidisciplinaires intégrées, a procédé à de nouvelles entrées dans des pays ainsi qu’à la découverte et à la monétisation d’un certain nombre de gisements de pétrole et de gaz.

Entre autres, le responsable a travaillé chez Shell en tant que directeur de la stratégie d'exploration et de la planification du golfe du Mexique, chez Marathon Oil comme responsable des nouveaux projets, chez Apache en qualité de patron de l’exploration. Il est titulaire d’une maitrise en géologie pétrolière de l'Imperial College de Londres.

Olivier de Souza