Afrique du Sud : Sibanye-Stillwater conclut un nouvel accord salarial de 3 ans avec trois syndicats

(Agence Ecofin) - La compagnie cotée à NYSE et Johannesburg, Sibanye-Stillwater, a conclu un nouvel accord salarial de 3 ans avec le National Union of Mineworkers (NUM), Solidarity et UASA pour la période allant de juillet 2018 à juin 2021.

Selon les détails relayés jeudi par Mining Weekly, l’accord augmente le salaire de base des employés des opérations de surface et souterraines de la catégorie 4 à la catégorie 8 de 700 rands par mois la première année, de 700 rands par mois la deuxième année, et de 825 rands par mois la troisième.

Entre autres termes, les mineurs, les artisans et les responsables bénéficieront d'augmentations de 5,5% la première année et de 5,5% ou de l'indice des prix à la consommation (en fonction du montant qui sera le plus élevé), les deuxième et troisième années.

Les négociations salariales dans le secteur de l'or ont débuté en juillet, Harmony Gold et Village Main Reef ayant conclu un accord avec les syndicats en octobre et AngloGold Ashanti étant parvenu à un accord avec les syndicats en septembre.