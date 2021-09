Egypte : le producteur Pharos Energy va céder ses actifs dans le pays à IPR Energy

(Agence Ecofin) - Après l’échec de sa tentative de rachat de Dana Gas, plus grand producteur privé de gaz au Moyen-Orient, IPR jette son dévolu sur un producteur marginal en Egypte. Un moyen plus efficace de dérouler son plan de développement dans le pays.

En Egypte, la société pétrolière Pharos Energy, anciennement Soco International, a annoncé le 15 septembre la signature d’un accord qui prévoit la cession de ses 55 % de parts dans les concessions d’El Fayum et de North Beni Suef à IPR Energy. La valeur de l’accord est de 155 millions de dollars.

