Algérie : WorleyParsons signe un accord-cadre de cinq ans avec la société publique des hydrocarbures

(Agence Ecofin) - La société d'ingénierie australienne WorleyParsons vient de signer un accord-cadre de cinq ans avec la compagnie publique du pétrole et du gaz d’Algérie, Sonatrach. L’annonce a été faite par la firme australienne sur son site internet.

Dans le cadre de cet accord, WorleyParsons fournira des services de gestion de projet pour soutenir les plans de Sonatrach visant à développer sa capacité de production de pétrole et de gaz, au cours des cinq prochaines années, notamment sur un certain nombre de projets clés. Selon ce plan, Sonatrach veut devenir la cinquième plus grande société pétrolière du monde, d’ici à 2030.

« Nous sommes impatients de travailler avec Sonatrach pour soutenir sa stratégie SH2030 », a déclaré Andrew Wood, PDG de WorleyParsons.

Sonatrach a planifié un important programme d'investissement largement axé sur le secteur des ressources naturelles et, en particulier, sur le secteur pétro-gazier, dénommé SH2030.

Olivier de Souza