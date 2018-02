Tullow Ghana a un nouveau directeur général

(Agence Ecofin) - Kweku Awotwi (photo) a été nommé directeur général de Tullow Ghana. L’annonce a été rapportée jeudi 15 février par la presse ghanéenne qui indique que M. Awotwi remplacera à ce poste, Charles Darku qui y a servi pendant 5 ans et se dirige désormais vers la retraite.

Le nouveau dirigeant qui prendra la tête de Tullow dès le 1er mars prochain a une expérience de plus de 25 ans dans le pétrole et le gaz, la production électrique, ainsi que dans les industries extractives où il a eu plusieurs postes de responsabilités tant en Afrique qu’aux Etats-Unis.

Il était notamment responsable à la planification chez Kaiser Aluminium & Chemical Corporation, un producteur américain d’aluminium où il a été en service pendant huit ans et directeur général, pendant quatre ans de la stratégie et des nouveaux projets chez le producteur d’or basé au Ghana, Ashanti Goldfields Co. Ltd.

En octobre dernier, M. Awotwi a été nommé président du Conseil d’administration de la Volta River Authority (VRA), la société publique ghanéenne de production et de distribution d’électricité dont Tullow fait partie des principaux fournisseurs de gaz naturel.

« Je suis extrêmement heureux de me joindre à Tullow Ghana à un moment clé de l'histoire de la Société. Une excellente opportunité pour tirer parti du leadership de Tullow dans le développement du secteur pétrolier et gazier du Ghana. », a déclaré Kweku Awotwi, juste après sa nomination.