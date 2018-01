Sinopec se rapproche de l’acquisition des 75% de Chevron dans Chevron South Africa

(Agence Ecofin) - Dans la course pour racheter les actifs de l’Américain Chevron dans sa filiale, Chevron South Africa, le Chinois Sinopec vient de faire un grand pas, car le gouvernement sud-africain vient d’approuver son offre de 900 millions de dollars.

Il faut rappeler que ce sont Sinopec et le Suisse Glencore qui se battent pour acquérir ces parts et que Glencore a proposé 973 millions de dollars.

Sinopec avait fait sa proposition en mars 2017, mais le consortium d’actionnaires locaux, Off The Shelf Investments Fifty Six (OTS) qui détient les 25% restants dans Chevron South Africa s’était opposé à cette offre, en vertu de son droit de préemption, et avait soulevé un retard dans la soumission de l’offre. C’est d’ailleurs cette situation qui a favorisé l’arrivée de l’offre de Glencore.

Selon Sinopec, l’approbation finale de Pretoria, dans le cadre de la transaction, est sujette à certaines questions d’intérêt public qui n’ont pas été énumérées. Mais la question du refus d’OTS de voir les actifs lui être cédés, apparait dans la liste. «La mise en œuvre de la transaction est conditionnelle à l'approbation de l’Autorité sud-africaine de la concurrence. Elle sera effective, à moins que les actionnaires minoritaires de Chevron en Afrique du Sud ne réussissent la mise en application de leur droit de préemption. », a indiqué la compagnie via communiqué.

Cela signifie que Glencore reste toujours dans la course.

Les 75% de parts de Chevron dans sa filiale sud-africaine, comprennent une raffinerie de pétrole de 100 000 barils par jour au Cap, une usine de lubrifiants à Durban et 820 stations-service et autres installations de stockage de pétrole, tant en Afrique du Sud qu’au Botswana.

Olivier de Souza

