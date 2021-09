TotalEnergies nomme Phillippe Groueix à la tête de sa filiale ougandaise

(Agence Ecofin) - Changement majeur à la tête de TotalEnergies Ouganda, la filiale du groupe français qui pilote en coentreprise avec le chinois CNOOC, la future production ougandaise de brut et le projet de pipeline est-africain EACOP entre l’Ouganda et la Tanzanie.

Phillippe Groueix est le nouveau patron de la filiale ougandaise de TotalEnergies. Il remplace à ce poste Pierre Jessua, qui a conduit les activités de la major française dans le pays d’Afrique orientale, sur les trois dernières années.

Groueix aura pour principale mission de superviser l’exécution d’un investissement de plus de 5 milliards de dollars dans le pays qui consistera en amont à extraire du pétrole brut et à le transporter via un oléoduc de près de 1 500 km vers le port tanzanien de Tanga. La ligne est dénommée EACOP.

Le nouveau responsable a une expérience d’une dizaine d’années au sein de TotalEnergies où il a travaillé au Danemark, en Bolivie, en Indonésie et au Gabon. Il faut souligner que l’entreprise mise beaucoup sur ses activités pétrolières en Ouganda où les réserves prouvées dépassent un milliard de barils, plus précisément dans le bassin du rift albertin, dans l’ouest du pays. Ces gisements ont été découverts en 2006.

L’année dernière, le gouvernement ougandais et la compagnie ont signé l’accord du gouvernement hôte pour l’EACOP qui représente une avancée significative vers la décision finale d’investissement. Il ne reste que la finalisation du pacte d’actionnaires, de l’accord sur les transports et les tarifs, des offres pour les plans d’infrastructure, l’acquisition de terrains et la réinstallation des communautés, selon Anita Kayongo, responsable des communications d’entreprise chez TotalEnergies Ouganda.

