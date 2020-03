Sasol envisage de céder des actifs ou des actions pour mieux faire face à ses difficultés financières

(Agence Ecofin) - Jeudi, le pétrochimiste et producteur de carburant Sasol a déclaré qu’il pourrait vendre des actifs ou des actions pour alléger ses difficultés financières après que l’effondrement des prix du pétrole ait aggravé le fardeau de la dette et aussi après l’expansion manquée aux USA via son projet de Lake Charles. Sasol a encore perdu 30 % du cours de son action cette semaine qui a maintenant baissé de près de 95 % depuis l’année dernière.

« La perturbation du marché mondial du pétrole, associée à l’impact continu de l’épidémie de Covid-19, a considérablement modifié nos perspectives en quelques semaines seulement. Il est essentiel que nous gardions les choses sous contrôle en agissant rapidement et de manière décisive », a déclaré le directeur général Fleetwood Grobler.

Le producteur de carburant et de produits chimiques cherchera également à réduire ses coûts d’exploitation et à rééchelonner certaines dépenses d’investissement. Le groupe affirme aussi qu’il respectera ses engagements en matière de dette le 30 juin, date de clôture de son exercice financier, tant que les prix du pétrole resteront à leurs niveaux actuels.

Selon Moody’s, la société détient une dette d’environ 138 milliards de rands, soit environ 8,6 milliards de dollars.

Olivier de Souza