oryx-energies-nomme-moussa-diao-chief-executive-officer

(ORYX ENERGIES) - Oryx Energies SA (OESA), filiale du groupe d'investissement privé AOG, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Moussa Diao au poste de Chief Executive Officer (CEO).

M. Diao assume depuis plus de 20 ans des responsabilités au sein d’OESA, en Europe et en Afrique. Jusqu’à récemment, M. Diao dirigeait le desk Afrique de l'ouest et Afrique centrale au siège de la société à Genève. Après avoir rejoint le groupe en 1999 en tant que trader junior, il a développé les activités commerciales GPL d'Oryx Energies au Bénin, puis a dirigé la croissance commerciale d'Oryx Energies dans la sous-région en tant que Directeur du bureau régional de Côte d'Ivoire.

« Moussa apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du négoce africain et une connaissance approfondie du terrain » déclare M. Jean Claude Gandur, Président d’AOG. « Il poursuivra l'expansion et le développement de notre plateforme intégrée via notre branche négoce et nos services de stockage et de distribution de carburants, GPL et lubrifiants. »

« Je suis heureux de relever ce défi et de contribuer à renforcer la position d'Oryx Energies en tant que l'un des principaux fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers dans mon continent d’origine, » commente Moussa Diao. « Je me réjouis de poursuivre la réalisation de nos ambitions, avec le soutien d'environ 1’500 collaborateurs motivés et d'une entreprise dynamique qui opère directement dans 17 pays. »

M. Moussa Diao est ingénieur physicien diplômé de l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) et titulaire d'un Master en politique énergétique de l'ENSPM de l'Institut Français du Pétrole (IFP).

À propos d’Oryx Energies

Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et de services pétroliers et gaziers les plus importants et les plus anciens en Afrique. En tant que division énergie du groupe d’investissement privé AOG, elle fournit, stocke et distribue les carburants, GPL (gaz de pétrole liquéfié), lubrifiants et services de soutage spécialisés qui répondent aux besoins de consommateurs et d’acteurs industriels et maritimes dans toute l’Afrique subsaharienne.

Société suisse, répondant depuis plus de 30 ans à l’évolution des besoins en énergie de l’Afrique subsaharienne, Oryx Energies est fière de l’étendue de l’expérience, des connaissances et de l’expertise accumulées qu’elle déploie dans plus de vingt pays de la région. Pour en savoir plus, visitez notre site web: www.oryxenergies.com