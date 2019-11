Les mauvaises performances de Tullow au Ghana affectent la trésorerie et les prévisions de production de la société pour 2019

(Agence Ecofin) - Depuis plusieurs mois, le producteur de pétrole et de gaz Tullow Oil fait face à des difficultés de production au Ghana, qui affectent ses finances et l’ensemble des prévisions pour l’année 2019. Tullow est en effet, aux prises avec des problèmes mécaniques sur son champ Jubilee et un retard dans la préparation et la remise en production d’un puits sur le champ offshore TEN dans le pays.

Mais à en croire une nouvelle mise à jour fournie aux investisseurs mercredi, les choses devraient vite s’arranger.

« Sur Jubilee, la production brute de l’année 2019 devrait être d’environ 89 000 barils par jour. Les résultats inférieurs aux prévisions pour l’ensemble de l’exercice s’expliquent principalement par des problèmes en surface qui ont limité l’injection d’eau et la manutention du gaz. L’injection d’eau sera rétablie à sa pleine capacité d’ici la fin novembre et des améliorations au système de traitement du gaz sont prévues au début de 2020 », a expliqué la société.

Sa production moyenne annuelle de pétrole dans le pays devrait donc atteindre 87 000 barils par jour, alors que les prévisions affichaient entre 89 000 à 93 000 barils par jour. Elle a ajouté que la production de TEN pour l’ensemble de l’année 2019 devrait être d’environ 62 000 barils par jour seulement, car la production a été affectée par la suspension d’un puits.

Tullow s’attend aussi à des flux de trésorerie disponibles d’environ 350 millions de dollars pour l’ensemble de l’année, contre une prévision précédente de 400 millions de dollars.

Olivier de Souza

