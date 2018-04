Sonangol s’associe à une firme américaine pour investir dans les services pétroliers dans les eaux angolaises

(Agence Ecofin) - Tidewater Marine, une firme américaine qui possède et exploite l'une des plus grandes flottes soutenant les activités de l'industrie pétrolière en mer, s’est associée à la société publique angolaise du pétrole, Sonangol pour créer une société qui investira dans les services pétroliers maritimes en Angola.

Ce projet a récemment été approuvé par le gouvernement angolais et verra la création d’une société anonyme de droit angolais qui fournira des services maritimes y compris le cabotage et la gestion des navires. La société qui sera dénommée Sonatide Marine Angola, interviendra également dans les opérations de forage, d’exploration, et de production en Angola.

Sonatide qui nécessitera un investissement de départ de 1,3 million de dollars, sera contrôlé à 49% par Tidewater Marine et à 51% par Sonangol Holdings. Selon Macauhub, le ministre des ressources pétrolières de l’Angola, Diamantino Pedro Azevedo (photo), exige la mise en œuvre de l'investissement dans les 240 jours et la création de 213 emplois, dont 40 pour les étrangers, dans la première année d'exploitation de Sonatide.

Olivier de Souza