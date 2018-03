Sénégal / Mauritanie : BP choisit McDermott et BHGE pour les travaux FEED du champ Tortue / Ahmeyim

(Agence Ecofin) - Lundi, les ingénieurs américains McDermott et BHGE (JV entre Baker Hughes et GE), ont annoncé avoir été choisis par BP pour réaliser les études FEED (Front-End Engineering Design, Ndlr) sur le gaz des champs Tortue et Ahmeyim qui chevauchent la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.

Des travaux qui viendront en avance à une ingénierie substantielle dont le coût est compris entre 500 et 750 millions $.

Les deux sociétés ont indiqué qu’elles travailleraient ensemble de façon à économiser du temps et de l’argent pour les partenaires et le processus de développement de la zone.

« En nous appuyant sur notre relation avec BP et l'accent que nous mettons sur la gestion de projet modernisée et une approche collaborative, nous créerons un environnement de travail ouvert, transparent et entièrement inclusif pour BP et ses principaux partenaires afin d'assurer le succès du projet. Notre approche intégrée avec BHGE apportera à BP la meilleure solution globale qui, selon nous, fournira un calendrier et une sécurité budgétaire.», a expliqué McDermott.

Les travaux des deux partenaires permettront, lors de la première phase, à relier les quatre premiers puits par des pipelines qui mèneront à un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO). A partir de là, les liquides seront éliminés et le gaz d'exportation, transporté par pipeline vers le terminal central de liquéfaction flottante (FLNG).

Pendant cette première phase d'ingénierie, McDermott travaillera sur la conception des ombilicaux sous-marins, risers et flowlines, tandis que BHGE se concentrera sur le périmètre du système de production sous-marine.

L'accord qui entrera dans sa phase d’exécution, contient un mécanisme permettant la transition du contrat vers un contrat EPCI forfaitaire à une date ultérieure.

Olivier de Souza