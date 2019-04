Chevron, le géant américain de l’énergie, va racheter son compatriote Anadarko pour 33 milliards $

(Agence Ecofin) - Chevron, l’un des plus importants producteurs américains de pétrole et de gaz, vient d’annoncer qu’il a conclu un accord définitif avec Anadarko pour acheter toutes ses actions en circulation pour 33 milliards de dollars, soit 65 $ l’action en stock, qui représente 75 % du total, et en espèces 25 %.

Une annonce importante qui va amplifier la présence et le contrôle de Chevron dans le segment amont de l’industrie. Cette opération va, entre autres, consacrer Chevron comme l’opérateur de l’un des plus importants projets de liquéfaction de gaz naturel en Afrique.

Hier encore, l’action d’Anadarko se négociait à 46,80 $. Chevron a promis aux actionnaires 2 milliards de dollars de synergies de capital par an, l'opération générant de la valeur en un an. Par ailleurs, la compagnie envisage de se départir de 15 à 20 milliards de dollars d'actifs entre 2020 et 2022 afin de réduire encore davantage la dette et de rendre des liquidités supplémentaires aux actionnaires.

Chevron émettra environ 200 millions d'actions, paiera environ 8 milliards de dollars en espèces et prendra également en charge une dette nette estimée à 15 milliards de dollars.

La valeur totale de l'entreprise de 50 milliards de dollars comprend la prise en charge de la dette nette et la valeur comptable de la part des actionnaires. Chaque actionnaire d'Anadarko recevra 0,3869 action de Chevron et 16,25 $ en espèces par action.

« Cette transaction renforce la solidité de Chevron. La combinaison des actifs de premier plan et de haute qualité d'Anadarko […] fera croître nos activités GNL », a déclaré Michael Wirth, PDG de Chevron.

Pour sa part, Al Walker, PDG d'Anadarko, a déclaré que cette combinaison stratégique formerait une « société plus forte et meilleure avec des actifs, des personnes et des opportunités de classe mondiale ».

Olivier de Souza