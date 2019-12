Libye : Total consolide sa présence sur les concessions pétrolières de Waha, dans le bassin de Sirte

(Agence Ecofin) - Mardi, la société française Total et la société publique libyenne du pétrole (NOC) ont signé un accord de mise en œuvre de la participation de Total dans les concessions de Waha. Total y a acquis une participation de 16,33 % en mars 2018.

Selon les termes de l’accord, la partie française va mettre ses technologies de pointe au service de l’accélération du développement du site. Elle devra également développer les champs North Gialo et NC 98, dont le rendement attendu est de 180 000 barils équivalents pétrole par jour, mais aussi appuyer les programmes sociaux de la NOC au profit des populations des zones situées autour de Waha.

Pour cela, elle versera des contributions de 100 millions de dollars pour le lancement de North Gialo. Des contributions qui seront réparties en deux temps : 70 millions de dollars dans un premier temps et 30 millions de dollars ensuite. 30 autres millions de dollars seront consacrés à la mise en production de NC 98 et 20 millions de dollars seront alloués à des programmes de développement économique au niveau local. Cela revient à des engagements totaux de 150 millions de dollars. Il faut rappeler que le montant de l’acquisition des 16,33 % de Waha s’élevait à 450 millions de dollars.

« Total est satisfait de signer avec la NOC, en accord avec le Gouvernement de Libye, cet accord grâce auquel elle approuve définitivement l’entrée de Total dans les concessions de Waha (…) Nous allons nous engager résolument avec la NOC et la Waha Oil Company pour investir, optimiser les infrastructures et développer de nouvelles réserves qui bénéficieront à toutes les parties et notamment à la Libye et ses habitants », a commenté Patrick Pouyanné, PDG de Total.

La zone de Waha produit 350 000 barils équivalents pétrole par jour. La NOC l’opère avec des intérêts de 59,18 %. ConocoPhillips et Total se partagent des parts égales et l’américain Hess y contrôle 8,16 %.

