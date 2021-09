Total Nigeria change de nom

(Agence Ecofin) - Il y a quatre mois, le Groupe Total est devenu TotalEnergies. Ceci, pour marquer sa transformation stratégique en un groupe énergétique, producteur de tout type d’énergies et surtout plus respectueux de l’environnement.

TotalEnergies Marketing Nigeria. C’est désormais le nouveau nom de Total Nigeria. L’annonce a été faite le 9 septembre par le géant de la commercialisation du pétrole, à la suite d’un vote des actionnaires intervenu le 19 août dernier.

D’après la notification officielle adressée par Total à la Nigerian Exchange (NGX) et aux investisseurs, cette démarche s’inscrit dans « une stratégie de développement et de transformation de la société en un groupe multiénergie basé sur deux piliers, le gaz et l’électricité renouvelable, ainsi que sur l’ambition sous-jacente d’une transition vers la neutralité carbone d’ici 2050 », a déclaré Bunmi Popoola-Mordi, secrétaire générale et directrice générale exécutive du groupe.

Par ailleurs, Popoola-Mordi a laissé entendre que ce changement de nom, mené conformément aux procédures réglementaires en la matière, s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle pour l’ensemble des activités de la société.

Plus tôt en mai dernier, Total SE, société mère de TotalEnergies Marketing Nigeria, avait annoncé le changement de son nom en TotalEnergies, avec pour objectif de devenir l’un des cinq premiers acteurs mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables à l’horizon 2030.

Il faut en outre préciser qu’aujourd’hui, Total fait partie, avec quelques autres compagnies pétrolières européennes, des sociétés pétrolières ayant pris des engagements publics quant à la transition vers les énergies renouvelables.

Lire aussi :

31/05/2021 - Total devient officiellement TotalEnergies