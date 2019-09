Congo : New Age finalise la vente de sa participation non opérée de 25% sur Marine XII à Lukoil

(Agence Ecofin) - Mardi, la société pétrolière New Age a déclaré que sa filiale New Age M12 Holdings a finalisé la vente de sa participation de 25% dans le permis Marine XII à Lukoil Upstream Congo, une filiale à 100% du producteur russe Lukoil. L’opération entamée en juin dernier, pour une valeur de 800 millions de dollars, représentait un mouvement stratégique pour Lukoil qui compte développer ses activités en Afrique.

Le 29 août dernier, Lukoil avait déclaré son impatience à voir approuver la transaction par Brazzaville.

Le permis Marine XII est situé au large du Congo et est exploité par le producteur italien Eni. New Age a acquis sa position dans Marine XII en 2009 et, depuis lors, de nombreuses découvertes importantes de pétrole et de gaz y ont été faites. Le succès de l'évaluation et de la mise en valeur par étapes a permis d'établir une production précoce dans les champs de Nene et de Litchendjili.

New Age a indiqué qu’il utilisera le produit de cette transaction pour renforcer davantage son bilan et se redéployer dans son portefeuille africain, notamment la licence Marine III dans le pays et la licence Etinde au Cameroun.

