Neptune Energy et Harbour Energy songent à une fusion de leurs actifs pétrogaziers

(Agence Ecofin) - Dans un environnement devenu très concurrentiel, les fusions s’imposent comme une alternative de premier plan pour les compagnies indépendantes du secteur des hydrocarbures.

Au Royaume-Uni, les explorateurs indépendants de pétrole et de gaz Neptune Energy et Harbour Energy envisagent une fusion de leurs actifs de pétrole et de gaz. L’information a été relayée par le magazine World Oil, le mardi 7 septembre 2021.

D’après Bloomberg, cette potentielle fusion pourrait aboutir à la création d’une des plus importantes sociétés gazières et pétrolières d’Europe. Ceci, d’autant plus que les deux sociétés indépendantes de prospection énergétique disposent d’importants actifs en mer du Nord britannique, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est.

Des sources anonymes ont confié à Bloomberg que la société issue de cette potentielle transaction devrait valoir 10 milliards de dollars ou plus.

Par ailleurs, Neptune Energy détenue en partie par Carlyle Group et CVC Capital Partners, envisage également d’autres options, notamment une introduction en bourse en 2022 ou une vente pure et simple. Cette opération pourrait valoriser l’entreprise à environ 5 milliards de dollars. A cet effet, elle se fait conseiller par Goldman Sachs Group, Rothschild & Co et JP Morgan Chase & Co.

Quant à Harbour Energy dont les investisseurs sont soumis à une restriction de plusieurs mois, elle a connu une hausse de ses actions de 7,2 % dans les échanges au Royaume-Uni mardi, augmentant ainsi sa valeur marchande de 3,6 milliards de livres, soit 4,9 milliards de dollars. Harbour Energy est issue de la fusion en mars 2021 des producteurs en mer du Nord, Premier Oil Plc et Chrysaor Holding Ltd.

Olivier de souza