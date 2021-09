Afrique du Sud : Sasol et Central Energy Fund signent un mémorandum d’entente dans le domaine du gaz naturel

(Agence Ecofin) - En juillet dernier, Sasol et IDC, une institution nationale de financement du développement se sont alliées pour développer une industrie de l’hydrogène vert en Afrique du Sud. Toujours dans le cadre d’un développement basé sur les énergies propres, Sasol s’est lancé dans un nouveau partenariat.

Le 7 septembre, les deux principaux pionniers de l’industrie gazière en Afrique du Sud Sasol et Central Energy Fund (CEF) ont annoncé avoir conclu un protocole d’accord (MoU) pour accélérer le développement du gaz naturel dans le pays.

« Le gaz est essentiel pour permettre une transition énergétique juste en Afrique du Sud et nécessite une attention immédiate pour y introduire un approvisionnement supplémentaire. Actuellement, l’approvisionnement en gaz du pays provient des champs de Pande et Temane au Mozambique, qui devront être complétés à long terme lorsque ces réserves commenceront à arriver à maturité », a précisé Priscillah Mabelane, vice-présidente exécutive de Sasol.

Les deux entreprises ont par ailleurs indiqué qu’elles comptent également étudier le développement de plusieurs sites d’importation de gaz à faible coût sur le territoire national.

Soulignons que Sasol entretient une relation de longue date avec CEF grâce à leur partenariat bien établi dans le gazoduc Republic of Mozambique Pipeline Investment Company (Rompco) et disposent tous deux de ressources dédiées, supervisées par un comité directeur pour collaborer dans l’exploration et l’expansion du marché du gaz naturel en Afrique australe.

Lorianne Biaou

