total-finalise-l-acquisition-de-maersk

(Agence Ecofin) - La compagnie pétrolière française Total a clôturé l'acquisition de la société danoise Maersk Oil, qui prend effet à partir du 8 mars 2018.

Selon Natural Gas World, le patron de Total, Patrick Pouyanné, a déclaré que l'accord illustrait la stratégie de la compagnie visant à renforcer ses secteurs clés et à se concentrer sur des actifs de haute qualité. Il a aussi précisé qu’avec les développements en vue, les actifs du groupe généreront des synergies de plus de 400 millions de dollars par an.

Pour rappel, l’accord signé en août dernier pour une valeur de 7,45 milliards de dollars, offre au groupe français 1 milliard de barils de réserves 2P / 2C, dont 85% dans les pays OCDE (plus de 80% en mer du Nord). En échange, Total s’était engagé à offrir à Maersk 97,5 millions d'actions, en fonction du cours moyen de ses actions les 20 jours ouvrables avant le 21 août, ce qui représentera 3,75% du capital social élargi de Total, plus un poste au sein du board de Total.

Olivier de Souza