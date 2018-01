Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière au monde devient une société par actions

(Agence Ecofin) - En Arabie Saoudite, la compagnie publique pétrolière, Saudi Aramco a opéré une modification de son statut en devenant une société par actions. Et ce, depuis le 1er janvier dernier.

Cette operation entre dans le cadre de son projet d’introduction de 5% de son capital en bourse cette année pour générer des revenus de l’ordre de 100 milliards de dollars. Si elle devient effective, cette introduction en bourse de Saudi Aramco sera considérée comme la plus importante au monde.

Selon le portail tunisien de la bourse, Ilboursa, Saudi Aramco dispose d'un capital social entièrement libéré de 13,3 milliards d'euros, divisé en 200 milliards d'actions ordinaires. Il faut ajouter que l’Etat conservera le pouvoir en dernier ressort de décider des niveaux et de la capacité de produire du pétrole.

Malgré l’engouement de l’Etat pour ce projet, l’Arabie Saoudite prépare activement l’après-pétrole à coup de centaines de milliards de dollars. L’objectif est de construire en plein désert, la future mégapole dénommée Neom, qui sera 33 fois plus grande que New York et dont la population de robots pourra dépasser celle des humains, indique le site suisse d’informations, Bilan.

Olivier de Souza