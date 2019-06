Congo : New Age va céder à LUKOIL ses parts dans le bloc en mer Marine XII pour 800 millions de dollars

(Agence Ecofin) - New Age vient d’annoncer la signature avec LUKOIL Upstream Congo, filiale à 100% de LUKOIL d’un accord de vente de ses 25% de participations sur le bloc pétrolier Marine XII situé au large des côtes congolaises et opéré par l’Italien Eni. La transaction dont le montant est de 800 millions de dollars est soumise aux conditions d’usage et à l’approbation du gouvernement du pays hôte.

New Age avait manifesté sa volonté de céder ses parts sur place en novembre dernier afin de se consacrer au développement d’autres actifs de son portefeuille. Une annonce qui, étrangement faisait immédiatement suite aux débuts des poursuites du fisc italien contre Eni qui aurait obtenu le bloc dans des conditions troubles.

Il faut rappeler que New Age est entré sur le périmètre en 2010, après une amodiation conclue avec Eni qui contrôle 65% de parts aux côtés de la société d’Etat du pétrole (SNPC) qui possède le reste.

Le bloc Marine XII est un périmètre de grande qualité étant donné les trois découvertes de pétrole Litchendjili, Nene Marine et Minsala et les trois découvertes de gaz Litchendjili, Nene Marine et NKala qu’il héberge.

Si ce retrait met fin aux ambitions de liquéfaction de New Age sur le bloc, la société a indiqué que les fonds issus de la vente de cet actif, seront utilisés pour renforcer davantage son bilan. La société envisage aussi de créer plus rapidement des opportunités au sein de son portefeuille africain, en l’occurrence la licence adjacente Marine III également située dans les eaux congolaises où elle détient 75% de parts.

Olivier de Souza