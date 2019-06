Angola : SPIE Oil & Gas fournira des services pétroliers à Cabinda Gulf Oil Company sur les blocs 0 et 14

(Agence Ecofin) - En Angola, Cabinda Gulf Oil Company Limited, filiale de Chevron, a confié à SPIE Oil & Gas Services, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, un important contrat de services pétroliers sur les blocs producteurs 0 et 14.

Ces services concernent la supervision et la coordination des équipes recrutées pour l’exploitation des installations onshore et offshore ainsi que des travaux d'entretien.

L’accord couvrira, entre autres, les domaines comme la mécanique, l’électricité, le revêtement, les opérations d'appui au personnel technique, etc.

Il faut dire que, selon les termes de l’accord, l’entente prend effet à partir du 1er décembre 2018 pour une durée de trois ans. Les détails financiers n’ont pas été évoqués.

Ce contrat revêt une grande importance stratégique pour SPIE Oil & Gas Services, car il lui permet de s'associer à un grand opérateur pétrolier et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales dans la région, indique un communiqué de SPIE.

Fondée en 1958 et basée à Luanda, Cabinda Gulf Oil Company Limited est l'un des plus grands producteurs d’hydrocarbures de l'Angola. Les blocs pétroliers 0 et 14 sont situés dans la province angolaise de Cabinda, à l'extrême Nord du pays.

Olivier de Souza