Total a enfin pris l’engagement de ramener à zéro ses émissions de carbone d’ici 2050

(Agence Ecofin) - Après plusieurs mois de pression de ses investisseurs et des organisations de protection de la nature, le géant français Total vient d’annoncer qu’il réduirait à zéro ses émissions de carbone d’ici 2050. Ceci, en limitant ses dépenses dans les projets pétroliers et gaziers et en investissant davantage dans les énergies propres.

« Tout en relevant de manière responsable les défis à court terme, le groupe continue à mettre en œuvre cette stratégie à moyen et long terme », a assuré le PDG Patrick Pouyanné. Le dirigeant a, pendant longtemps et contre les avis des partisans pro-actions climatiques, défendu la politique visant à poursuivre les investissements dans les énergies fossiles.

Après l’annonce, l’action Total a progressé de 6,7 % à 32,55 € à 9h53 à Paris, soit près de trois fois la hausse de l’indice de référence français.

Après un premier trimestre morose en termes de bénéfices, les grands groupes pétroliers ont été contraints de réduire leurs dépenses, de limiter leur production et même, dans certains cas, de diminuer leurs dividendes. La situation pourrait s’aggraver dans les mois à venir, car la crise du Covid-19 a réduit jusqu’à un tiers la demande mondiale d’énergie.

Lire aussi :

15/04/2020 - Des investisseurs de Total lui mettent la pression pour davantage d’actions pour le climat