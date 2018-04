Algérie : l’Espagnole Cepsa augmente ses parts sur le pétrole de Bir El Msana

(Agence Ecofin) - En Algérie, la société pétrolière espagnole Cepsa a conclu avec la Malaisienne Petronas, un accord de rachat de ses 35% de participations dans le gisement pétrolier de Bir El Msana, situé dans le bassin de Berkine et 300 km à l’Est de Hassi Massaoud.

Si l’opération reçoit les approbations nécessaires, elle consacrera la société espagnole plus important partenaire du projet avec une participation de 75% aux côtés de la Société publique algérienne du pétrole, Sonatrach (25%).

Le champ de Bir El Msana, qui est entré en production en juillet 2015, produit actuellement environ 12 500 barils de pétrole par jour.

En Algérie, Cepsa produit plus de 130 000 barils de pétrole par jour ainsi que du gaz naturel grâce à sa participation dans un domaine comme Timimoun entré en production, il y a peu, où il détient 11,25% aux côtés de Sonatrach l’opérateur et Total. Le champ produira 1,82 milliard mètres cubes de gaz par an, à partir de 37 puits.

Olivier de Souza