Bernard Looney va remplacer Bob Dudley au poste de directeur général du pétrolier britannique BP

(Agence Ecofin) - Vendredi, le Conseil d’administration de BP a annoncé que le directeur général de la société Bob Dudley (photo) sera remplacé par l’actuel patron de l’amont, Bernard Looney, le 4 février 2020 et prendra sa retraite le 31 mars de la même année.

Agé de 64 ans, Bob Dudley aura eu une carrière de 40 ans au sein de la major pétrolière et 9 ans à sa tête. En Afrique, il aura été au cœur des prouesses managériales de la société sur le continent africain notamment dans certaines acquisitions notamment en Egypte, au Sénégal et en Mauritanie.

« Bob a consacré toute sa carrière au service de cette industrie. Il a été nommé directeur général au moment probablement le plus difficile de l’histoire de BP. Au cours de son mandat, il a dirigé la reprise après l’accident de Deepwater Horizon, reconstruit BP pour en faire une entreprise plus forte et plus sûre et l’a aidée à retrouver sa place parmi les leaders du secteur de l’énergie. Cette entreprise et en général toute l’industrie lui doivent toute leur reconnaissance », a commenté le président de BP, Helge Lund.

Bernard Looney, 49 ans, qui prendra les rênes en mars, est actuellement en charge de l’amont de la société. Il a joué un rôle clé dans les récentes acquisitions de parts en Afrique, notamment sur des projets de classe mondiale comme Zohr en Egypte ou encore Tortue/Ahmeyim à la frontière sénégalo-mauritanienne.

Parallèlement, le Conseil d’administration de BP a fait savoir que Lamar McKay, actuellement chef de direction adjoint du groupe s’occupera des politiques de transition de BP. Une nomination qui prend effet immédiatement.

Olivier de Souza