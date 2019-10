Namibie : Tower Resources échange avec un potentiel investisseur, des informations sur les blocs 1910A, 1911 et 1912 B

(Agence Ecofin) - Quelques mois après l’acquisition de 80 % de parts sur les licences namibiennes 1910A, 1911 et 1912 B, Tower Resources a annoncé qu’elle a divulgué des informations techniques et commerciales sur les périmètres à une importante compagnie pétrolière internationale. L’objectif est d’évaluer les possibilités d’amodiation pour développer les blocs.

Cette annonce survient à la suite des discussions préliminaires amorcées cet été par les deux compagnies.

Tower Resources avait annoncé qu’elle recherchait des investisseurs dotés d’une grande expérience technique et opérationnelle pour aller à l’assaut des ressources de ces blocs dans le bassin de Walvis et le Dolphin Graben. Cependant, la société a indiqué, dans une note à ses investisseurs que le processus n’en est qu’à ses débuts et pourrait ne pas déboucher sur un accord.

Les blocs nouvellement acquis comprennent deux larges prospects qui ont rencontré trois intervalles de roche mère, sur un trend où Exxon Mobil contrôle un important périmètre.

Olivier de Souza

