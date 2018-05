Sans les résultats de ses forages gaziers au Cameroun, Bowleven ne nommera pas de président

(Agence Ecofin) - Jeudi, la société pétro-gazière britannique Bowleven a déclaré qu’elle reporte la nomination d’un nouveau président, jusqu’à ce que les résultats de sa campagne de forage de deux puits gaziers sur le permis Etindé, soient connus. La nouvelle a été rapportée par le site d’informations financières London South East.

Le précédent président non exécutif du groupe listé sur AIM, Chris Ashworth, a démissionné en décembre dernier. On estime que la bataille rangée qui a démarré début 2017, entre le Conseil d’administration et Crown Ocean Capital (COC), l’un des actionnaires de la société, est à la base de son départ.

Alors que Bowleven dit attendre «plus de clarté» sur les résultats de la campagne, elle a nommé Matt McDonald, actuellement administrateur non exécutif, pour jouer le rôle de président intérimaire non exécutif, avec effet immédiat.

Le programme de forage sur le champ d'Etindé au Cameroun, dont Bowleven détient une participation de 25%, devait débuter au cours du deuxième trimestre de 2018. La société a déjà loué une plateforme de forage pour aller à l’assaut de ce potentiel prometteur au large du Cameroun, qui s’étend sur une superficie de 2 316 km2.

Olivier de Souza

Lire aussi :

08/02/2017 - Bataille rangée au sein du Board du pétro-gazier britannique Bowleven, qui développe des projets en Afrique

14/12/2017 - Après deux reports, en 2016 et 2017, Bowleven annonce de nouveau le forage, en 2018, de deux puits sur le permis Etindé au Cameroun

02/02/2018 - Cameroun : New Age loue une plateforme de forage pour le projet de pétrole et de gaz Etindé