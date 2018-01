Maersk Drilling décroche un contrat de forages de quatre ans auprès de Tullow Ghana

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le fournisseur danois de plateformes de forages, Maersk Drilling a annoncé mercredi, avoir signé avec la filiale ghanéenne de Tullow Oil, un contrat de mise à disposition du navire de forage en eau profonde Maersk Venturer pour le développement des champs Jubilee et TEN. La valeur du contrat n’a pas été divulguée.

Le contrat signé en décembre dernier aura une durée de quatre ans et devrait débuter en février 2018. Selon OE Digital, le Maersk Venturer, construit en 2014 et doté des dernières technologies de forage, est actuellement en transit vers le Ghana.

Après plus de deux ans et demi d'activité au Ghana avec Maersk Voyager, Maersk Drilling opère maintenant avec plus de 50% de personnel local et un vaste réseau de fournisseurs locaux. Nous sommes très fiers de travailler au Ghana et d'apprécier l'opportunité d'utiliser les capacités toujours croissantes du secteur autochtone ghanéen »

Maersk Rigworld Ghana, la coentreprise de Maersk Drilling et de Rigworld International Services, fournira des services locaux dans le cadre des opérations et stimulera ainsi la création d'emplois au niveau local et le développement des compétences dans le secteur au Ghana.

Olivier de Souza