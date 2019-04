ExxonMobil prévoit de mettre en vente des actifs pétro-gaziers au Nigeria, en Guinée équatoriale et au Tchad (Sources)

(Agence Ecofin) - Selon des sources proches d’ExxonMobil, la société américaine envisage de céder d’importantes participations dans des actifs de pétrole et de gaz au Nigeria, en Guinée équatoriale et au Tchad, rapporte Reuters.

ExxonMobil est l’un des plus grands producteurs de pétrole au Nigeria. Au Tchad, c’est l’opérateur du consortium de Doba, le plus important producteur local. C’est aussi le plus important producteur de pétrole de la Guinée équatoriale.

Si la société n’a pas officialisé ce projet, on se souvient qu’elle a récemment fait part de son intention de faire passer ses dépenses en immobilisations de 26 milliards de dollars en 2018 à 30 milliards de dollars en 2019 et 35 milliards de dollars l'année prochaine. Des investissements qui serviront à développer entre autres, de nouveaux projets prometteurs en Guyane, dans le bassin Permien ainsi que ses projets de monétisation de gaz naturel au Mozambique. Elle a aussi dit qu’elle se concentrerait davantage sur ses nouveaux projets.

Selon une enquête du quotidien nigérian This Day, les cessions potentielles d’Exxon au Nigeria devraient inclure des participations dans des champs onshore et offshore et pourraient atteindre jusqu'à 3 milliards de dollars.

Le journal nigérian a aussi confirmé l’information obtenue par Reuters. Sa source a, en effet, voulu requérir l’anonymat. Il a surtout révélé que les responsables d'Exxon ont eu des entretiens, ces dernières semaines, avec plusieurs sociétés nigérianes, partenaires de coentreprise, pour évaluer les intérêts de la société dans de nombreux champs.

Le retrait d’ExxonMobil du Nigeria pourrait permettre aux sociétés locales de mieux s’implanter dans la chaîne de valeur du secteur, étant donné que le renforcement des capacités des firmes nigérianes, est l’une des plus importantes politiques pétrolières du régime Buhari.

En 2017, la production pétrolière d’ExxonMobil était d’environ 225 000 barils par jour.

Olivier de Souza