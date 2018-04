Le gouvernement tanzanien autorise un nouveau paiement à Wentworth, pour ses achats de gaz naturel

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué publié lundi, le producteur de gaz naturel basé au Canada, Wentworth Resources, a annoncé que le gouvernement tanzanien vient d’autoriser un paiement de 3,1 millions de dollars pour ses achats de gaz naturel pour le compte du mois de mars 2018. Les fonds devraient être encaissés « sous peu », souligne le document.

Il faut signaler que cette production gazière provient de la concession de Mnazi Bay et est livrée aux offtakers qui sont ; la société publique du pétrole (TPDC) et la société publique de production et de distribution d’électricité (Tanesco). Une régularité dans le paiement de livraisons qui donne le sourire à Wentworth et qui lui sera utile car elle envisage de nouveaux travaux d’exploitation dans le pays.

Par ailleurs, Wentworth a déclaré qu’elle est heureuse d'annoncer que les volumes de production bruts en mars 2018 du champ gazier de Mnazi Bay se sont établis à une moyenne de 83 MMcf / j, les volumes mensuels les plus élevés atteints à ce jour. Une donnée qui démontre l’amélioration des rendements du site depuis février 2018.

Wentworth, est une société indépendante cotée en Afrique de l'Est et sur la Bourse d'Oslo.

Olivier de Souza