Ghana : Aker Energy reporte les activités de développement du champ pétrolifère Pecan

(Agence Ecofin) - La société pétrolière norvégienne Aker Energy vient d’annoncer qu’elle reporte jusqu’à nouvel ordre les activités prévues pour le développement du gisement de Pecan, situé dans le bloc en eaux profondes Deepwater Tano Cape Three.

Une décision qui intervient après l’annulation de la lettre d’intention qu’elle avait adressée à Yinson en février pour l’affrètement et l’exploitation d’un FPSO sur le projet. « Avec l’impact du coronavirus sur l’économie mondiale, le secteur de l’énergie a été particulièrement touché et nous faisons tout notre possible pour en atténuer les effets pour les employés, les clients, les actionnaires et les autres parties prenantes dans le monde entier », a expliqué Luis Araujo, directeur général d’Aker Solutions.

Le responsable a ajouté que ces mesures posent des défis à la fois pour Aker Solutions et pour les opérations de ses clients. Il faut dire que cela affecte toute la chaîne de valeurs et conduira à des niveaux d’activité plus faibles que prévu. On s’attend à ce que le niveau d’activité soit considérablement réduit à l’avenir et que les revenus d’Aker chutent d’au moins 20 % par rapport aux perspectives définies fin 2019.

Le projet Pecan devrait produire 110 000 barils par jour avec des besoins d’investissement de 4,4 milliards de dollars. Il devrait également jouer un rôle clé dans l’amélioration de l’offre ghanéenne de brut.

Olivier de Souza

