Le Mauricien Yoven Moorooven est nommé PDG de la Business Unit Afrique d'Engie

(Agence Ecofin) - Le 30 mars dernier, le groupe énergétique français Engie, a annoncé la nomination du Mauricien Yoven Moorooven au poste de directeur général de sa branche en charge des affaires pour l’Afrique.

Celui-ci remplacera à ce poste Bruno Bensasson, qui, quant à lui, succèdera à Antoine Cahuzac comme PDG d’EDF Energies Renouvelables.

Yoven Moorooven qui détient une double maitrise en économétrie et en banque, finance et matières premières, entrera en service, le 15 avril prochain.

Sa carrière chez Engie a débuté en 2003 chez Gaselys, la joint-venture désormais dissoute entre la Société Générale et Gaz de France. Comme l’explique Natural Gas World, après trois ans chez Gaselys, il a travaillé pendant 10 ans dans la banque d'investissement, le développement des nouvelles divisions du marché énergétique et le commerce de l'énergie.

De 2013 à 2016 où il a rejoint ce qui était devenu Engie, il travaillait au sein de la Business Unit mondiale d’Energie, plus précisément comme responsable du développement des nouvelles activités du marché de l'énergie, et plus particulièrement de la biomasse.

Engie Africa a une capacité de production thermique ou renouvelable de 2,9 GW en exploitation ou en construction. En 2016, son chiffre d'affaires était de 334 millions de dollars.

Olivier de Souza