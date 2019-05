Mali : le gouvernement renouvelle pour trois nouvelles années le permis aurifère Djimbala

(Agence Ecofin) - Les autorités maliennes ont accordé à Desert Gold un renouvellement de 3 ans pour son permis d’exploration aurifère Djimbala. La compagnie dispose également d’une option pouvant lui permettre de prolonger la durée de validité de la licence de 2 à 4 ans supplémentaires.

Desert Gold prévoit d’évaluer et d’analyse durant le trimestre en cours les 2 150 échantillons collectés sur la portion nord-ouest du permis.

L’objectif est de développer un certain nombre de cibles de forage sur lesquelles aucune activité n’a été menée jusqu’à ce jour.

Le permis Djimbala couvre 100 km2 et est situé dans la ceinture aurifère Yanfolila au sud du Mali. Il se trouve près de quelques mines en opération, en l’occurrence les gisements Komana Est et Ouest de Hummingbird, Kodieran de Wassoul Or ou encore Kalana d’Endeavour.

