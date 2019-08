Mali : Resolute Mining termine le premier semestre 2019 avec un EBITDA en hausse de 171 %

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Resolute Mining, opérant sur l’or au Mali et en Australie, a enregistré des revenus de vente d’or en hausse de 33 %, à 324 millions de dollars australiens, pour le compte de la période de six mois, terminée en juin 2019. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 171 % à 78 millions de dollars, pendant que son bénéfice net après impôts totalisait 39 millions de dollars.

Dans son bilan financier semestriel publié vendredi, la société a rapporté une production aurifère de 176 237 onces d’or sur l’ensemble de ses opérations, à un coût global de 828 $/once. Son actif phare en Afrique, la mine Syama (Mali), est entré en phase de production commerciale en juin et devrait produire annuellement 300 000 onces, une fois pleinement opérationnel.

Resolute Mining est désormais doublement cotée (ASX, LSE). La compagnie qui a conclu, plus tôt cette année, un accord pour acquérir la mine d’or Mako (Sénégal) prévoit de produire 400 000 onces en 2019 à un coût global de 960 $/once.

