Sierra Leone : nouvelle grève sur les opérations d’Iluka  

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Iluka Resources, a annoncé mercredi une nouvelle grève dans ses opérations sierra-léonaises gérées par sa filiale, Sierra Rutile. Elle espère reprendre l’exploitation minière dans les prochains jours, après que le président Julius Maada Bio est intervenu pour trouver une solution.

Ce dernier a mis en place, apprend-on, un groupe de travail pour aider à résoudre les problèmes entre Iluka et les syndicats de mineurs. Le gouvernement a exhorté tous les travailleurs des mines à respecter la primauté du droit et leurs collègues, et a exhorté les parties concernées à s'engager positivement, à se consulter et à dialoguer entre elles.

«Le gouvernement a noté que la discipline dans toutes les opérations minières était primordiale pour assurer une production sûre et efficace des minéraux, au bénéfice de la Sierra Leone.», indique la compagnie.

Iluka a déclaré mercredi, aux actionnaires que l'impact sur les prévisions de production et de vente de rutile dépendrait du temps nécessaire à la reprise complète de l’exploitation, mais qu'il se situerait probablement à borne inférieure de la fourchette prévue de 125 000 à 130 000 t de rutile.