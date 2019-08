Burundi : un nouveau PDG nommé à la tête du seul producteur de terres rares en Afrique

(Agence Ecofin) - Martin Eales a démissionné de son poste de PDG de Rainbow Rare Earths, unique compagnie produisant actuellement des terres rares en Afrique. La société opérant sur le projet Gakara, au Burundi, a nommé George Bennett pour lui succéder avec effet immédiat.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans les mines, les finances et la gestion, M. Bennett a dirigé un certain nombre de sociétés minières et énergétiques, dont Shanta Gold, OreCorp, Argentum Energy, et plus récemment Karo Power.

Selon le président de Rainbow Rare Earths, Adonis Pouroulis, il « jouera un rôle déterminant » pour aider l’entreprise à atteindre sa prochaine étape de développement. Quant au nouveau PDG, il a indiqué qu’il continuera de mettre l'accent sur l'établissement d'une stratégie claire pour stabiliser la production au projet Gakara et mieux comprendre le gisement afin d’optimiser son développement.

Un des rares producteurs de terres rares en dehors de la Chine, la compagnie veut devenir, faut-il le rappeler, «un fournisseur stratégique clé pour le marché mondial des terres rares ».

Louis-Nino Kansoun

