Malawi : le gouvernement réforme l’organigramme sectoriel pour une meilleure fourniture électrique

(Agence Ecofin) - Au Malawi, le gouvernement a procédé à une restructuration des entités nationales du secteur électrique. Il a ainsi scindé l’Electricty Supply Corporation of Malawi (Escom) en deux entités. La première a gardé la dénomination Escom et sera en charge de la transmission et de la distribution électrique. La seconde, l’Electricity Generation Company (Egenco) sera responsable de la production électrique.

Une nouvelle entité, la Power Market Limited a également été créée et a pour rôle d’acquérir l’énergie auprès des producteurs que sont l’Egenco et les autres producteurs indépendants actifs dans le pays, pour la céder à l’Escom.

Ce réaménagement est intervenu en raison de l’endettement de la précédente Escom qui éprouvait des difficultés à assurer une fourniture continue de l’électricité dans le pays et à réaliser de nouvelles connexions au réseau, entre autres.

Gwladys Johnson Akinocho

