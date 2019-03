Nordgold a investi 145 millions $ dans ses opérations aurifères au Burkina en 2018

(Agence Ecofin) - La compagnie russe Nordgold a indiqué jeudi qu’elle a dépensé en 2018 pas moins de 145 millions $ dans ses opérations burkinabés. Cela représente plus du double des 62 millions $ dépensés en 2017.

« Depuis 2009, nous avons investi plus d'un milliard de dollars au Burkina Faso. Le lancement de la mine Bouly en 2016 a confirmé notre position de deuxième producteur d'or du pays, avec une production totale de plus de 360 ​​000 onces par an (sur ses trois mines dans le pays, NDLR)», a déclaré le PDG Nikolai Zelenski.

En 2019, la société prévoit de maintenir les mêmes niveaux d’investissement dans le pays où elle exploite les mines de Bissa, Bouly et Taparko.

Les dépenses comprendront entre autres des investissements dans l'exploration, le développement et la maintenance.

Nordgold est également présente en Guinée, en Russie et au Kazakhstan. Ses opérations burkinabés contribuent pour environ 40 % dans sa production annuelle.

Louis-Nino Kansoun

