Ghana : les syndicats exigent une enquête sur le rétropédalage dans la mise en concession de l’ECG

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le Trade Union Congress demande une enquête sur la suspension de la mise en concession de l’Electricity Company of Ghana (ECG). Fin juillet dernier, le gouvernement avait en effet suspendu la gestion de l’ECG par le Power Distribution Services (PDS), un consortium détenu en partie par le philippin Meralco.

« Une transaction de cette nature, qui affecte un secteur aussi sensible, aurait dû être traitée avec la plus grande attention. Le prétendu échec du Millenium Development Authority (MiDA) dans la vérification de l’authenticité des garanties soumises par le PDS, avant de lui transférer les actifs et la gestion de l’ECG, s’il est prouvé, serait scandaleux », a affirmé le rassemblement des syndicats dans un communiqué. L’organisation demande également une évaluation du rôle de la Société Financière Internationale en tant que conseiller dans cette transaction.

Le 30 juillet dernier, le gouvernement, par la voix de son ministre de l’Information, avait annoncé la reprise du contrôle de l’ECG. Il affirmait avoir détecté « Une violation substantielle des obligations du PDS en matière de fourniture de garanties de paiement, qui a été découverte lors de la réalisation d’une due diligence supplémentaire ». Kojo Oppong-Nkrumah, le ministre de l’Information, a, par la suite, expliqué que le gouvernement s’est rendu compte que les garanties fournies n’étaient pas valides, et qu’il a pris cette mesure de suspension pour sécuriser les actifs de l’Etat.

Rappelons que cet accord de concession est entré en vigueur en mars 2019, après un mois de retard. Il prévoyait que le PDS injecte 580 millions $ dans la compagnie de distribution électrique au cours des cinq premières années de concession. Les injections de capitaux devaient continuer tout au long des 20 ans que durerait le contrat. L’ECG avait alors une dette extérieure s’élevant à 400 millions $.

Le PDS est un consortium mené par Meralco, associé à la compagnie angolaise AEnergia SA et celles ghanéennes TG Energy Solutions Ghana Limited, Santa Power Limited et GTS Power Limited. Elle est détenue à 51 % par les entités ghanéennes.

Gwladys Johnson Akinocho

