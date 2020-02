Kenya : les marges de la Kenya Power plongent de 92 % pour l’exercice budgétaire précédent

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le bénéfice net de la Kenya Power, la compagnie électrique nationale, a connu une baisse de 91,98 % pour le compte de l’année budgétaire qui s’est achevée en juin 2019 par rapport à l’exercice précédent. Sa marge est, en effet passée de 3,27 milliards de shillings kényans (32 millions $) à 262 millions de shillings (2,5 millions $). Une plongée liée en grande partie au coût élevé d’acquisition de l’Électricité.

Le revenu de la compagnie a en effet connu une hausse de 1,34 % atteignant 133,1 milliards de shillings, une croissance qui en fin de compte, sera annihilée par les coûts de fonctionnement élevés.

« Cela est principalement attribuable à l’accroissement du coût d’acquisition de l’électricité de 18 milliards de shillings et ceci sans prendre en compte le coût du combustible. Ces coûts ont augmenté en raison de la mise en service de deux centrales électriques d’une capacité combinée de 360 MW. En outre, les coûts financiers ont également augmenté de 3,2 milliards de shillings en raison des taux plus élevés des prêts à court terme et des pertes de change par rapport aux devises étrangères », a affirmé la compagnie dans un communiqué.

Gwladys Johnson Akinocho

