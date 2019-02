Côte d’Ivoire : revenus semestriels en hausse pour Perseus Mining, grâce à son projet aurifère Sissingué  

(Agence Ecofin) - La mine d’or ivoirienne Sissingué, entrée en production commerciale fin mars 2018, a permis à Perseus Mining de booster ses revenus de vente durant le semestre terminé en décembre dernier. La compagnie a rapporté cette semaine dans son bilan financier, des revenus en hausse de 69% à 281,6 millions $ suite à la vente de 165 066 onces, volume en hausse de 59%.

En outre, la société qui opère également au Ghana sur le projet Edikan a enregistré un bénéfice net après impôt de 10,4 millions $, comparativement à une perte nette après impôt de 13,9 millions $ au cours de la même période en 2017. L’EBITDA a augmenté en glissement annuel de 55,9 millions $ (plus de 80%) à 87 millions $.

«Les résultats financiers annoncés aujourd'hui sont le résultat direct de la poursuite de la bonne performance de la production et des coûts dans nos deux mines en exploitation au Ghana et en Côte d'Ivoire. A bien des égards, Perseus est dans la meilleure condition financière et opérationnelle de son histoire et est très bien positionné pour poursuivre la forte croissance qui est en cours depuis quelque temps.», a déclaré le PDG, Jeff Quartermaine.

Durant le semestre en cours, Perseus prévoit de commencer le développement de sa troisième mine, Yaouré, en Côte d’Ivoire. Lorsque cette mine entrera en production au début de 2021, les niveaux de production de la compagnie devraient être de l'ordre de 500 000 onces d'or par année à un coût global d'environ 800 $ par once.

